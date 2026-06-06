В Госдуме объяснили атаку на Ленобласть «истерикой» Зеленского

Депутат Колесник: Атака дронов на Ленобласть стала следствием обиды Зеленского

Массированная атака дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала следствием обиды президента республики Владимира Зеленского на российского лидера Владимира Путина. Об этом в интервью NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По словам Колесника, таким образом украинский президент отреагировал на ответ Путина на открытое письмо Киева. «Зеленский взбесился, его это разозлило, и он решил на мирных людях, как всегда, сорвать свое зло. Какие еще доказательства недееспособности руководства Украины должны быть, чтобы весь мир понял их неадекватность? У Киева уже истерика», — объяснил депутат.

Колесник подчеркнул, что атака была успешно отражена российскими силами ПВО. По его словам, Киеву не стоит забывать об отсутствии собственной эффективной системы противовоздушной обороны, пока российские войска продолжают работу в зоне спецоперации.

«Зеленский решил проверить нашу ПВО и доказать, какой он сильный. А получилось, как всегда. Понятно, что он получит по шапке по-взрослому, мы будем и дальше серьезно заниматься этой историей», — заключил Колесник.

Ранее Путин заявил, что письмо Зеленского содержит очевидные «элементы хамства». Он раскритиковал выбранный главой Украины способ общения, а также заметил, что в условиях текущего конфликта не стоило переходить к публичной дискуссии.

4 июня Зеленский обнародовал открытое письмо Путину. В нем он предложил начать прямой переговорный процесс между Киевом и Москвой, а также призвал провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.

