В Санкт-Петербурге после атаки ВСУ временно закрыли вход на фестиваль «Паруса Кронштадта»

В Санкт-Петербурге после массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменили фестиваль «Паруса Кронштадта». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно новости».

Известно, что мероприятие должно было состояться 6 и 7 июня в рамках одной из программ Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Но в связи с крупной атакой на Кронштадт его отменили, вход на территорию фестиваля временно закрыли.

«Мы заботимся о наших посетителях и поэтому в связи с ситуацией в Кронштадте временно закрываем вход на фестиваль», — цитирует канал заявление районной администрации.

Фестиваль «Паруса Кронштадта» проходит ежегодно в июне. Программа мероприятия включает в себя историческую, музыкальную, интерактивную и спортивную часть. В последней — устраиваются яхтенные соревнования в акватории Финского залива.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Санкт-Петербург и Ленинградскую область в дни проведения ПМЭФ подтверждают, что украинский президент Владимир Зеленский ведет страну к трагедии.