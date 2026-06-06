RND: Депутаты Бундестага зарабатывают пенсию в 7 раз быстрее обычных немцев

Депутатам Бундестага достаточно провести в парламенте один четырехлетний срок, чтобы получить право на пенсию такого же размера, как среднестатическому немцу после 28 лет работы. О том, что представители народа зарабатывают право на выплаты слишком легко, а именно — в семь раз быстрее обычных граждан, со ссылкой на данные RND пишет ТАСС.

Соответствующие расчеты подготовили в Бундестаге по запросу Левой партии, говорится в материале, авторы которого уточняют, что депутаты федерального парламента получают в Германии около 11,8 тысячи евро в месяц.

Около месяца назад канцлер ФРГ Фридрих Мерц в очередной раз заявил, что за последние десятилетия жители Германии «слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия». Отметив, что «иллюзия вечного процветания не сохранится», он уточнил, что ситуация сейчас настолько серьезна, что уклоняться от темы больше нельзя.

Мерц еще до прихода к власти выступал за то, чтобы сократить расходы Германии, включая социальные. Критикуя отношение немцев к труду, он убеждает граждан в необходимости больше работать, подчеркивая, что при нынешнем балансе между работой и личной жизнью сохранить достаток не удастся.

Тем временем перспективы роста немецкой экономики, оптимизм по поводу которых стал просматриваться в начале года, вновь оказались смутными на фоне ситуации с ценами на нефть и прочее сырье, подскочившими из-за иранского конфликта. Прогнозируемый рост ВВП страны упал до 0,5 процента, а в первом квартале фактический показатель вырос на 0,3 процента.