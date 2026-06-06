Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:38, 6 июня 2026Экономика

Немецким депутатам оказалось очень легко заработать пенсию обычных граждан

RND: Депутаты Бундестага зарабатывают пенсию в 7 раз быстрее обычных немцев
Дмитрий Воронин

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Депутатам Бундестага достаточно провести в парламенте один четырехлетний срок, чтобы получить право на пенсию такого же размера, как среднестатическому немцу после 28 лет работы. О том, что представители народа зарабатывают право на выплаты слишком легко, а именно — в семь раз быстрее обычных граждан, со ссылкой на данные RND пишет ТАСС.

Соответствующие расчеты подготовили в Бундестаге по запросу Левой партии, говорится в материале, авторы которого уточняют, что депутаты федерального парламента получают в Германии около 11,8 тысячи евро в месяц.

Около месяца назад канцлер ФРГ Фридрих Мерц в очередной раз заявил, что за последние десятилетия жители Германии «слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия». Отметив, что «иллюзия вечного процветания не сохранится», он уточнил, что ситуация сейчас настолько серьезна, что уклоняться от темы больше нельзя.

Мерц еще до прихода к власти выступал за то, чтобы сократить расходы Германии, включая социальные. Критикуя отношение немцев к труду, он убеждает граждан в необходимости больше работать, подчеркивая, что при нынешнем балансе между работой и личной жизнью сохранить достаток не удастся.

Тем временем перспективы роста немецкой экономики, оптимизм по поводу которых стал просматриваться в начале года, вновь оказались смутными на фоне ситуации с ценами на нефть и прочее сырье, подскочившими из-за иранского конфликта. Прогнозируемый рост ВВП страны упал до 0,5 процента, а в первом квартале фактический показатель вырос на 0,3 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Советник Путина назвал письмо Зеленского президенту России двумя словами

    «Хочу поблагодарить себя». Россиянка Андреева выиграла «Ролан Гаррос», став самой юной чемпионкой турнира за последние десятилетия

    В Германии резко высказались о канцлере Мерце

    Завербованного ВСУ через TikTok колумбийца задержали в аэропорту с наркотиками

    Сербский министр раскрыл значение долгосрочного соглашения с Россией

    АвтоВАЗ сообщил о планах по локализации машин SKM

    Очевидцы рассказали об атаке дронов на Кронштадт

    Андреева возглавит рейтинг WTA после победы на «Ролан Гаррос»

    Немецким депутатам оказалось очень легко заработать пенсию обычных граждан

    Десятки россиян невольно оказались в Чечне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok