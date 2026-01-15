Реклама

Экономика
13:43, 15 января 2026
Экономика

Мерц призвал немцев больше работать

Канцлер ФРГ Мерц призвал немцев больше работать и сравнил их со швейцарцами
Дмитрий Воронин

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подверг критике отношение немцев к труду и призвал жителей страны больше работать, отметив, что при нынешнем балансе между работой и личной жизнью «процветание сохранить не удастся». Об этом сообщает ТАСС.

«В целом производительность нашей экономики недостаточно высокая», — цитирует политика телеканал NTV.

Мерц также обратил внимание на то, что жители Швейцарии работают в год в среднем на 200 часов больше жителей Германии, хотя «генетических различий» между гражданами стран, по его словам, нет. «Трудовые издержки в нашей стране просто слишком высокие, и мы должны снизить этот показатель», — подчеркнул канцлер.

Он регулярно высказывается о том, что производительность труда в ФРГ слишком низкая, а бюрократические и налоговые издержки, наоборот высокие. Так, в августе прошлого года Мерц предупредил, что немецкие власти больше не могут позволить себе финансировать социальное государство, за что удостоился похвалы журналистов ведущего американского делового издания Wall Street Journal (WSJ), указавших в редакционной статье, что речь идет о табуированной на современном Западе теме.

