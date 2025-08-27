В США похвалили Мерца за слова о невозможности сохранения социального государства

WSJ: Мерц словами о социальном государстве затронул дилемму современного Запада

Журналисты ведущего американского делового издания Wall Street Journal (WSJ) поблагодарили и похвалили канцлера ФРГ Фридриха Мерца за откровенность в связи с произнесенными им на конференции Христианско-демократического союза словами о невозможности сохранения в нынешних условиях социального государства. Посвященную этому редакционную статью там выпустили под заголовком «Политик произносит то, о чем не говорят».

В материале WSJ, в частности, отмечается, что речь в данном случае идет о табуированном на современном Западе признании того, что масштабы современного государства всеобщего благосостояния властям больше не по карману.

Системы социального обеспечения и помощи сейчас столь велики, что стали превышать возможности финансирования со стороны медленно растущих экономик, а «поскольку социальная подушка столь объемна и простирается глубоко в средний класс, стало практически невозможно ее реформировать», продолжают авторы, после чего обрушиваются с критикой на так называемых популистов вроде Марин Ле Пен во Франции и АдГ в Германии, а также Дональда Трампа, которые «уклоняются от трудных реформ» (у власти из перечисленных находится только Трамп — прим. «Ленты.ру») и «скрывают от избирателей правду о госвыплатах, которые ведут ко все более высокому дефициту бюджета».

Именно на фоне этого написавшие публикацию отмечают «важность» заявления главы исполнительной власти Германии, подчеркивая, что в настоящее время «в политике нет задачи важнее, чем реформа государственных выплат».

Говоря о невозможности финансировать социальное государство, Мерц 23 августа сослался на кризисное состояние экономики страны, которая растет в последние годы темпами, в шесть раз уступающими средним по ЕС, и не в состоянии тянуть выплату пособий, достигшую в 2024-м рекордных 47 миллиардов евро.