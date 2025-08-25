Мерц предупредил немцев о кризисе

Мерц: Германия больше не может финансировать социальное государство

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил немцев о том, что власти ФРГ больше не могут позволить себе финансировать социальное государство. Об этом он заявил на конференции Христианско-демократического союза (ХДС) в Оснабрюке, передает The Telegraph.

По его словам, социальное государство в текущем виде невозможно финансировать из-за кризисного состояния немецкой экономики. Канцлер призвал пересмотреть систему пособий, на которую в 2024 году были потрачены рекордные 47 миллиардов евро.

Газета подчеркивает, что с 2017 года рост ВВП Германии составил всего 1,6 процента, хотя в Европейском союзе (ЕС) в целом этот показатель выше почти в шесть раз. Немецкая экономика также сокращается уже третий год подряд — ВВП страны упал на 0,3 процента в 2023 году, 0,2 процента в 2024-м и 0,3 в текущем году.

Ранее Мерц пообещал, что Украина может рассчитывать на непоколебимую солидарность Европы в вопросе урегулирования конфликта.