Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:13, 25 августа 2025Мир

Мерц предупредил немцев о кризисе

Мерц: Германия больше не может финансировать социальное государство
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Chris Emil Janssen / IMAGO / Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил немцев о том, что власти ФРГ больше не могут позволить себе финансировать социальное государство. Об этом он заявил на конференции Христианско-демократического союза (ХДС) в Оснабрюке, передает The Telegraph.

По его словам, социальное государство в текущем виде невозможно финансировать из-за кризисного состояния немецкой экономики. Канцлер призвал пересмотреть систему пособий, на которую в 2024 году были потрачены рекордные 47 миллиардов евро.

Газета подчеркивает, что с 2017 года рост ВВП Германии составил всего 1,6 процента, хотя в Европейском союзе (ЕС) в целом этот показатель выше почти в шесть раз. Немецкая экономика также сокращается уже третий год подряд — ВВП страны упал на 0,3 процента в 2023 году, 0,2 процента в 2024-м и 0,3 в текущем году.

Ранее Мерц пообещал, что Украина может рассчитывать на непоколебимую солидарность Европы в вопросе урегулирования конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе назвали два варианта развития конфликта на Украине

    Мерц предупредил немцев о кризисе

    У российских границ пройдут учения НАТО

    Депутат Рады задал неудобный вопрос Зеленскому

    Известная модель снялась под душем в бикини

    Появились подробности о пропавшем во время межконтинентального заплыва россиянине

    Священник заявил о продаже в Европе украденных в Курской области икон

    К застрявшей на горе альпинистке Наговициной решили направить дрон

    Разгадана тайна бирюзового свечения в океане у Антарктиды

    Россияне застряли в аэропорту Египта из-за поломки самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости