Мерц обещал Украине одну вещь после саммита на Аляске

Канцлер Мерц: Украина может рассчитывать на непоколебимую солидарность Европы

Украина может рассчитывать на непоколебимую солидарность Европы в вопросе урегулирования конфликта. Такое обещание Киеву дал канцлер ФРГ Фридрих Мерц в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую солидарность в стремлении миру, который будет защищать интересы безопасности Украины и Европы», — подчеркнул канцлер.

Кроме того, он отметил усилия президента США Дональда Трампа в урегулировании украинского кризиса.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что «коалиция желающих» вскоре проведет новую встречу для обсуждения дальнейших шагов по украинскому вопросу. Также британский премьер-министр Кир Стармер пригрозил, что Великобритания усилит санкционное давление на Россию, если не будет достигнуто мирное соглашение.

