Премьер Британии пригрозил России после саммита на Аляске

Премьер Британии Стармер пригрозил России санкциями после саммита на Аляске

Великобритания готова усилить санкционное давление на Россию, если не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Так британский премьер-министр Кир Стармер пригрозил Москве после российско-американского саммита на Аляске, его заявление публикует Форин-офис.

«Пока Россия не прекратит боевые действия, мы продолжим закручивать гайки, вводя еще больше санкций, которые уже оказали воздействие на российскую экономику. Наша непоколебимая поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется», — заявил политик.

Также Стармер отметил усилия президента США Дональда Трампа в урегулировании украинского кризиса и добавил, что «благодаря им конфликт как никогда близок к завершению».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж полностью на стороне Киева, а также отметил важность дальнейшего оказания давления на Россию. Он добавил, что «коалиция желающих» вскоре проведет новую встречу для обсуждения дальнейших шагов по украинскому вопросу.