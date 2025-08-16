Мир
Макрон сделал заявление после саммита на Аляске

Макрон призвал дальше оказывать давление на Россию и поддержал Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Philippe Magoni / Pool / Reuters

Франция полностью на стороне Украины, поэтому важно дальше оказывать давление на Россию. С таким заявлением по итогам российско-американского саммита на Аляске выступил французский лидер Эммануэль Макрон в своем аккаунте социальной сети Х.

«Крайне важно продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию до тех пор, пока не будет установлен прочный и долгосрочный мир, уважающий права украинской стороны», — заявил президент.

Макрон также поприветствовал усилия американской администрации по урегулированию конфликта. Он добавил, что «коалиция желающих» вскоре проведет новую встречу для обсуждения дальнейших шагов по украинскому вопросу.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал европейские страны «немного поучаствовать» в урегулировании на Украине. Он подчеркнул, что возможность достичь соглашения теперь зависит от украинского лидера Владимира Зеленского и Европы.

