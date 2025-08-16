Трамп призвал европейские страны «немного поучаствовать» в урегулировании на Украине

Трамп: Европе тоже нужно немного поучаствовать в урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News призвал европейские страны «немного поучаствовать» в урегулировании на Украине.

Глава Белого дома подчеркнул, что возможность достичь соглашения теперь зависит от украинского лидера Владимира Зеленского и европейцев.

Трамп сообщил, что после саммита Путиным пока сделки нет. Он отметил, что стороны согласились во многих вопросах, однако указал, что во время переговоров было несколько пунктов, в том числе достаточно важных, по которым достичь договоренностей не удалось.

В свою очередь российский лидер вновь напомнил о необходимости устранить причины кризиса на Украине. Глава государства также подчеркнул, что Москва заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта.