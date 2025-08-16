Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:22, 16 августа 2025Мир

Трамп призвал европейские страны «немного поучаствовать» в урегулировании на Украине

Трамп: Европе тоже нужно немного поучаствовать в урегулировании на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News призвал европейские страны «немного поучаствовать» в урегулировании на Украине.

Глава Белого дома подчеркнул, что возможность достичь соглашения теперь зависит от украинского лидера Владимира Зеленского и европейцев.

Трамп сообщил, что после саммита Путиным пока сделки нет. Он отметил, что стороны согласились во многих вопросах, однако указал, что во время переговоров было несколько пунктов, в том числе достаточно важных, по которым достичь договоренностей не удалось.

В свою очередь российский лидер вновь напомнил о необходимости устранить причины кризиса на Украине. Глава государства также подчеркнул, что Москва заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Выиграл еще время». Как на Украине оценили встречу Путина и Трампа?

    Трамп отказался отвечать на один вопрос о переговорах с Путиным

    Трамп рассказал о предоставленном Путиным документе

    Трамп заявил о возможности закончить конфликт на Украине за «достаточно короткий» срок

    Трамп высказался о согласовании с Путиным гарантий безопасности для Украины

    Трамп оценил вероятность введения пошлин против России и ее партнеров

    В США увидели угрозу в адрес Путина в одном жесте Трампа

    Трамп пообещал подумать над усилением давления на Россию

    Трамп призвал Зеленского признать потери в конфликте

    Трамп высказался о ядерном потенциале России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости