В Германии приготовились к отсутствию экономического роста третий год подряд

Аналитик Чернов: Экономика Германии оказалась в стагнационной ловушке

Экономика Германии, правительство которой ухудшило прогноз роста ВВП на 2025 год до нулевого показателя, остается в «стагнационной ловушке», где слабый внутренний спрос, высокая инфляция и глобальные экономические вызовы мешают восстановлению, а в случае эскалации торговых войн ее может ожидать и рецессия. Соответствующее мнение высказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, с актуальным комментарием которого ознакомилась «Лента.ру».

Пересмотр прогноза по ВВП отражает осторожность немецких властей перед лицом неопределенности мировой экономики и других факторов, считает эксперт. «Руководство Германии подчеркивает необходимость структурных реформ для достижения устойчивого экономического развития в будущем», — подчеркнул Чернов. Он указал, что на экономику ФРГ противостояние Китая и США повлияет негативно — экспорт, сократившийся в 2024 году на 1,1 процента, на фоне усиления протекционизма снизится в 2025-м еще на 2,2 процента.

С учетом того, что в предыдущие два года ВВП страны упал на 0,3 и 0,2 процента соответственно, фактически сейчас власти Германии приготовились к третьему подряд году без экономического роста.

В январе кабмин ФРГ опустил с 1,1 сразу до 0,3 процента прогноз показателя на 2025 год, а относительно 2026-го понизил его с 1,6 до 1,1 процента. Теперь же, обнулив ожидаемые уровни текущего года, в следующем ожидают роста экономики в 1 процент.