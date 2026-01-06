Реклама

Мерц назвал критической ситуацию в немецкой экономике

Марина Совина
Фото: Kay Nietfeld / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает ситуацию в немецкой экономике критической и ожидает, что предстоящий год будет «очень трудным». Он изложил эти мысли в письме своим соратникам по правительственной коалиции, которое имеется в его распоряжении, пишет Spiegel.

В письме канцлер обозначает приоритетные направления и определяет основные задачи, которые стоят перед правительством ФРГ в ближайшие годы.

«По словам Мерца, положение немецкой экономики остается критическим: производительность слишком низкая, а бюрократические и налоговые издержки — слишком высокие», — отмечает издание.

В связи с этим Мерц поставил перед собой задачу создать в новом году более благоприятные условия для экономического роста в Германии, что поможет стране обеспечить рост и рабочие места.

Главным внешнеполитическим направлением правительства ФРГ он назвал поддержание свободы и мира в Европе.

Ранее Мерц заявил, что Европейский союз должен подготовиться к серьезным изменениям в отношениях с США и «росту угроз со стороны России». Он подчеркнул, что сейчас США настойчиво отстаивают свои интересы.

