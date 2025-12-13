Реклама

Мерц заявил о «конце эпохи» для Европы

Мерц: Эпоха Pax Americana для Европы закончилась
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Revierfoto / IMAGO / Global Look Press

Эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы закончилась. Об этом на съезде Христианско-социального союза (ХСС) заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Десятилетия Pax Americana для нас закончились. Это факт! Американцы сейчас очень настойчиво отстаивают свои интересы. И поэтому мы теперь должны отстаивать свои», — сказал он.

По его словам, сейчас Европейский союз должен подготовиться к серьезным изменениям в отношениях с США и «росту угроз со стороны России». «Это не приливы и отливы хороших отношений. Это тектонический сдвиг», — подчеркнул Мерц.

Ранее немецкий канцлер предложил отремонтировать Германию с нуля. Мерц добавил, что «эра идеологии» в ФРГ закончилась, страна должна научиться отстаивать собственные интересы.

