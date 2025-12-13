Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:20, 13 декабря 2025Мир

Мерц захотел отремонтировать Германию

Мерц: Германию необходимо отремонтировать с нуля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Германию необходимо отремонтировать с нуля, эту работу уже начали вести Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, его выступление транслировал канал Phoenix.

«Фундамент [страны] стабилен. Но его нужно модернизировать и отремонтировать с нуля», — подчеркнул канцлер.

По словам Мерца, коалиция ХДС/ХСС и СДПГ уже начала «работу по оздоровлению» Германии. По словам политика, «нет лучшего правительства», чем правящая коалиция. Мерц добавил, что «эра идеологии» в ФРГ закончилась, после чего страна должна научиться отстаивать собственные интересы.

Ранее Мерц допустил возвращение в Германии воинской повинности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер попавший в ДТП глава Реутова

    Российские дети массово подсели на алкогольные конфеты

    Главком ВСУ признал сложную ситуацию из-за российского наступления

    Мерц захотел отремонтировать Германию

    Появились подробности о переговорах «Роскосмоса» и НАСА

    ВСУ атаковали зоопарк в российском регионе

    В России высказались об опасениях из-за сближения Белоруссии и США

    Предсказана дальнейшая судьба помилованных Лукашенко оппозиционеров

    Оценены шансы Салаха забить за «Ливерпуль» до конца года

    Помилованных белорусских оппозиционеров вывезли на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok