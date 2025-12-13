Мерц захотел отремонтировать Германию

Мерц: Германию необходимо отремонтировать с нуля

Германию необходимо отремонтировать с нуля, эту работу уже начали вести Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, его выступление транслировал канал Phoenix.

«Фундамент [страны] стабилен. Но его нужно модернизировать и отремонтировать с нуля», — подчеркнул канцлер.

По словам Мерца, коалиция ХДС/ХСС и СДПГ уже начала «работу по оздоровлению» Германии. По словам политика, «нет лучшего правительства», чем правящая коалиция. Мерц добавил, что «эра идеологии» в ФРГ закончилась, после чего страна должна научиться отстаивать собственные интересы.

Ранее Мерц допустил возвращение в Германии воинской повинности.