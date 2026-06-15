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Силовые структуры
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14:48, 15 июня 2026Силовые структуры

Нелегальные ночные таксисты усыпляли и грабили пассажиров в российском городе

В Петербурге осудили ночных таксистов за ограбления пассажиров
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Петербурге осудили ночных таксистов за ограбление пассажиров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Они признаны виновными по статьям 158 («Кража») и 161 («Грабеж») УК РФ.

Как установил суд, в августе 2020 года Манучехр Исроилов организовал и возглавил преступную группу. В ее состав вошли шесть человек из числа знакомых, между которыми он распределил роли.

В период с августа 2020 года по сентябрь 2022 года они, действуя по указанию Исроилова, ночью выслеживали граждан в состоянии сильного алкогольного опьянения и под видом такси предлагали доставить до места назначения. В процессе поездки они специально повышали температуру в салоне, чтобы усыпить пассажиров, после чего похищали их имущество. Если это не получалось, злоумышленники помогали пострадавшим выйти из салона и в этот момент грабили их.

Также у одного гражданина, уснувшего на клумбе возле ночного бара, они тайно похитили телефон, лежавший на асфальте. При совершении одного из преступлений потерпевший проснулся от действий Исроилова, который обыскивал его карманы. В ответ на сделанное замечание злоумышленник нанес мужчине удары по телу.

Также под его руководством были совершены кражи из магазинов одежды. Из одного из магазинов они похитили мужскую куртку, два джемпера, свитер, женскую шапку и 27 джинсовых брюк на сумму более 129 тысяч рублей.

Суд приговорил четверых к лишению свободы на сроки от 5,5 до 9,5 года в колониях общего и строгого режима. Двое приговорены к принудительным работам на сроки три и четыре года с удержанием пяти процентов из заработной платы.

Ранее сообщалось, что квадроберы стали жертвами ограбления с холодным оружием в российском парке.

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