Квадроберы стали жертвами ограбления с холодным оружием в российском парке

В Москве двое мужчин ограбили квадроберов, их задержали

В Москве полиция задержала двоих местных жителей в возрасте 18 и 19 лет, которые, угрожая ножом, ограбили молодых квадроберов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по столице.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статьям 161 («грабеж») и 162 УК РФ («разбой»). У них изъят нож, а также похищенные вещи.

По версии следствия, злоумышленники подошли к двум 18-летним посетителям парка в пойме реки Битцы, после чего начали угрожать, демонстрируя нож, и требовать отдать костюмы. Испугавшись, молодые люди передали имущество, после чего нападавшие скрылись. Материальный ущерб составил 37 тысяч рублей.

Маршрут передвижения подозреваемых удалось проследить. Их оперативно задержали.

«Квадроберы» — люди, копирующие поведение животных.

Ранее девочка-квадробер с лезвиями вместо когтей напала на сверстницу. Мать пострадавшей пояснила, что ее дочь на перемене пошла в туалет, где к ней подбежала школьница в маске, повалила на пол и начала ее царапать.