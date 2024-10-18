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13:29, 18 октября 2024Россия

Под Москвой девочка-квадробер с лезвиями вместо когтей исцарапала сверстницу

В Пироговском девочка-квадробер с лезвиями вместо когтей исцарапала сверстницу

Фото: Helen Sushitskaya / Shutterstock / Fotodom

В поселке Пироговский в Подмосковье девочка-квадробер с лезвиями вместо когтей исцарапала сверстницу. Об этом сообщил телеканал «360».

Мать пострадавшей пояснила, что ее дочь на перемене пошла в туалет, где к ней подбежала школьница в маске, повалила на пол и начала царапать. В качестве когтей девочка использовала лезвия.

В медпункте ученице обработали руки. Ее мать после нападения выразила надежду на то, что в России как-то начнут регулировать занятия квадробикой в общественных местах.

До этого стало известно, что в Красноярске в школе № 147 появился учитель-квадробер.

Мужчина преподавал старшеклассникам физику. На занятиях он вел себя нестандартно — забирался на парту, прыгал, издавал звуки животных. Спустя некоторое время он перешел на работу в частную школу.

Квадробика — увлечение, при котором люди (преимущественно дети и подростки) передвигаются на четырех конечностях и имитируют движения животных. Название возникло из сочетания слов «квадро» («четыре») и «аэробика». Во время занятия квадробикой люди используют маски и накладные хвосты.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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