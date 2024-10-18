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10:34, 18 октября 2024Россия

В российском городе появился учитель-квадробер

В Красноярске в школе № 147 появился учитель-квадробер

Кадр: Telegram-канал Baza

В Красноярске в школе № 147 появился учитель-квадробер. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, мужчина преподавал физику у старших классов. Кроме рассказов о формулах и теоремах он на занятиях прыгал как квадробер, лаял и хулиганил вместе с учащимися.

Такой нестандартный подход учителя вызывал положительные эмоции у многих детей. Однако в этом учебном году мужчина решил уволиться. Как заявили бывшие коллеги, руководство не имело к нему претензий из-за прыжков по кабинету. Сам учитель просто решил начать работать в частном учебном заведении.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Нина Останина предложила школьникам снимать квадроберов на видео и высмеивать их.

Квадробика — увлечение, при котором люди (преимущественно дети и подростки) передвигаются на четырех конечностях и имитируют движения животных. Название возникло из сочетания слов «квадро» («четыре») и «аэробика». Во время занятия квадробикой люди используют маски и накладные хвосты.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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