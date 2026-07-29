Рекордное количество аэростатов взмыли в небо над Россией

В России установили рекорд по количеству запущенных в небо аэростатов

Рекорд России по самому большому количеству аэростатов, одновременно поднятых в воздух, установили в рамках 25-го фестиваля воздухоплавания «Золотое кольцо России», который прошел в Ярославской области. Как пишет «Российская газета», от земли оторвался 51 аэростат.

В мероприятии приняли участие пилоты и команды из Ярославской области, Москвы, Калуги, Уфы, Белгорода и других регионов страны.

До этого в рамках фестиваля такое количество аэростатов одновременно не запускалось. Все воздушные шары поднялись в небо с единой стартовой площадки над Переславлем-Залесским.

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