Гигантскую башню из чак-чака воздвигнут в Казани

В Казани построят 10-метровую башню из чак-чака и установят рекорд России

Казань решила удивить местных жителей и туристов необычным гастрономическим рекордом. 20 июля возле Центра семьи «Казан» появится самая высокая в стране башня из чак-чака. Ее высота достигнет 10 метров, а достижение официально внесут в Гастрономическую книгу рекордов России, передает «Реальное время» со ссылкой на Комитет по туризму Казани.

Над гигантской сладкой конструкцией будут работать 70 специалистов под руководством чемпиона России по кондитерскому искусству Рената Агзамова.

Чтобы построить многометровую башню, потребуется около 4,5 тонны традиционного татарского лакомства. Для приготовления рекордного десерта закупили две тонны муки, более 30 тысяч яиц, свыше 1,7 тысячи литров меда и столько же фритюрного масла, а также более полтонны сахара.

Работа начнется утром, а увидеть готовую башню гости смогут во второй половине дня. А в 16:00 рекорд будет официально зафиксирован.

«Чак-чак по праву считается одним из гастрономических символов Казани и республики, и такая инициатива — отличный способ еще раз рассказать о нашем национальном лакомстве. Создание десятиметровой башни из чак-чака — это нетривиальный способ показать богатство нашей кулинарной традиции», — рассказал директор Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили.

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