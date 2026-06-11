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16:39, 11 июня 2026Моя страна

В российском городе установили рекорд по самому массовому исполнению «Матушки-земли»

В Иркутске установили рекорд по самому массовому исполнению песни «Матушка-земля»
Алина Черненко

Кадр: Евгений Скуратов

В Иркутске в день празднования 365-летия города установили рекорд по самому массовому исполнению песни «Матушка-земля». Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Уточняется, что композицию российской певицы Татьяны Куртуковой спели 4,5 тысячи человек, которые собрались на площадке у памятника Александру III. Рекорд официально зафиксировали представители «Книги рекордов России».

Песня «Матушка-земля» была выпущена в 2022 году в качестве дебютного сингла Куртуковой. Широкую известность она приобрела в 2024-м.

Ранее скандально известного американского кикбоксера Эндрю Тейта встретили в России песней «Матушка-земля». Кубанские казаки и девушки в русских народных костюмах накормили бойца караваем.

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