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12:13, 16 октября 2024Россия

В Госдуме предложили школьникам буллить квадроберов

Депутат Останина предложила школьникам снимать квадроберов на видео и высмеивать

Депутат Госдумы Нина Останина предложила школьникам снимать квадроберов на видео и высмеивать их. С предложением буллить сверстников парламентарий выступила во время встречи с молодежью из Луганской народной республики, видео мероприятия опубликовано в Telegram-канале политика.

Останина ответила на вопрос одной из участниц встречи о действиях при встрече с агрессивными квадроберами. «Я бы их просто высмеяла, сняла бы на видео, потом показала, пусть все остальные над ними тоже бы посмеялись», — заявила политик.

Квадробика — увлечение, при котором люди (преимущественно дети и подростки) передвигаются на четырех конечностях и имитируют движения животных. Название возникло из сочетания слов «квадро» («четыре») и «аэробика». Во время занятия квадробикой люди используют маски и накладные хвосты.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила о начале работы над законопроектом по запрету пропаганды квадробинга. Изначально с инициативой наказывать родителей детей и подростков выступил депутат Сергей Колунов. По его мнению, существование квадробинга противоречит российским семейным и традиционным ценностями.

ЖЗЛ
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