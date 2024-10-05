В Госдуме начали разрабатывать законопроект о запрете квадроберов

В России начали разрабатывать законопроект о запрете квадроберов. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, передает РИА Новости.

По словам парламентария, речь идет о запрете пропаганды идеологии квадроберства. «Наказывать надо тех, кто делает это движение популярным, привлекательным», — обозначила Лантратова.

По словам депутата, существуют целые сообщества, которые навязывают детям движение квадроберства. «И это не так безобидно, как кажется на первый взгляд», — считает собеседник агентства.

Лантратова подчеркнула, что те, кто навязывает информацию, вызывающую интерес к квадробике, должны нести ответственность. «Ребенок с кошачьими ушами и хвостом — не преступник, а "жертва пропаганды"», — заключила она.

Ранее с инициативой наказывать родителей детей и подростков выступил депутат Сергей Колунов, заявив, что существование квадробинга не соотносится с семейными и традиционными ценностями России. Он, в частности, призывал лишать родительских прав, если ребенок увлекся движением.

Против запрета квадроберов выступили несколько депутатов Госдумы. В частности, Виталий Милонов заявил, что такие меры только подогреют интерес к этому движению и помогут ему заполучить новых сторонников. А депутат Нина Останина призвала не мешать квадроберам побыть детьми.