В Госдуме предложили наказывать родителей квадроберов

Депутат ГД Колунов предложил ввести ответственность для родителей квадроберов

Депутат Государственной Думы (ГД) Сергей Колунов направил в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка ввести для родителей детей-квадроберов ответственность, в том числе уголовное и административное наказание. С текстом инициативы ознакомилось РИА Новости.

«Прошу вас оказать содействие в запрете движения "квадробинг" и разработке мер ответственности по данному вопросу, включая возможное лишение родительских прав и привлечение к административной либо уголовной ответственности», — говорится в тексте обращения.

Он отметил, что существование квадробинга не соотносится с семейными и традиционными ценностями России.

Ранее во время празднования Дня города Надыма певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) высмеяла школьницу-квадробера. Организаторы вывели на сцену потерявшуюся девочку в кошачьей маске. Пока разыскивали родителей ребенка, певица пошутила над ее маской. «Можешь сразу, пожалуйста, ответить на вопрос, интересующий меня уж так точно: ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог?» — спросила в микрофон певица.