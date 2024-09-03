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14:21, 3 сентября 2024Культура

Популярную российскую певицу раскритиковали за травлю ребенка во время концерта

Mia Boyka затравила ребенка прямо на сцене и жестко ответила критикам в соцсетях

Кадр: Telegram-канал «Екатерина Мизулина»

Певица Mia Boyka подверглась критике в социальных сетях после того, как посмеялась над маленькой девочкой во время своего выступления. Видео с концерта артистка опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инцидент произошел во время празднования Дня города Надыма, где главной звездой вечера была Бойко (настоящая фамилия певицы). Организаторы вывели на сцену маленькую девочку в кошачьей маске, которая потерялась. Пока разыскивали родителей ребенка, певица зачем-то решила пошутить над ее маской.

«Можешь сразу, пожалуйста, ответить на вопрос, интересующий меня уж так точно, — ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог. Ой, квадроберы эти», — заявила в микрофон певица.

На следующий день Mia Boyka решила узнать мнение подписчиков о квадроберах (это дети, которые носят маски животных, имитируя их поведение). После жестокой критики за травлю ребенка певица начала удалять негативные комментарии.

Свое мнение о ситуации высказала и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая присоединилась к критике недостойного поведения артистки. «Кто пускает таких злых людей на сцену и дает им право высмеивать детей на глазах у всех? Убогая попытка самоутвердиться за счет ребенка и хайпануть на теме квадробинга», — заявила Мизулина.

Ранее сообщалось, что Mia Boyka призналась в любви к 90-м из-за бандитов и яркой одежды.

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      Андрей Шеньшаков
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