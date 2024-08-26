Mia Boyka призналась в любви к 90-м из-за бандитов и яркой моды

Певица Mia Boyka рассказала, что любит 90-е годы из-за бандитов и яркой моды

Певица Мария Бойко, известная как Mia Boyka, рассказала, за что романтизирует период 90-х годов в российской истории. Об этом она сообщила в интервью порталу 5tv.ru.

По словам артистки, которая родилась в 1997-м году, у нее неоднозначное отношение к периоду ее взросления.

«У меня такое представление слегка романтизированное. 1990-е годы — это бандиты, что-то жесткое, серьезное. Но, в то же время, яркая мода, макияж, девушки модные», — заявила Бойко.

Ранее стало известно, что Мария приобрела новую дорогу машину, которой похвасталась перед подписчиками в социальных сетях.