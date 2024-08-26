Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:36, 26 августа 2024Культура

Mia Boyka призналась в любви к 90-м из-за бандитов и яркой моды

Певица Mia Boyka рассказала, что любит 90-е годы из-за бандитов и яркой моды

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Певица Мария Бойко, известная как Mia Boyka, рассказала, за что романтизирует период 90-х годов в российской истории. Об этом она сообщила в интервью порталу 5tv.ru.

По словам артистки, которая родилась в 1997-м году, у нее неоднозначное отношение к периоду ее взросления.

«У меня такое представление слегка романтизированное. 1990-е годы — это бандиты, что-то жесткое, серьезное. Но, в то же время, яркая мода, макияж, девушки модные», — заявила Бойко.

Ранее стало известно, что Мария приобрела новую дорогу машину, которой похвасталась перед подписчиками в социальных сетях.

Что думаешь? Оцени!

      Трасса | Официальный трейлер

      Okko

      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон заявил, что Павел Дуров задержан не из-за политики. В чем обвиняют главу Telegram?

      101-летняя принцесса попала в реанимацию

      Mia Boyka призналась в любви к 90-м из-за бандитов и яркой моды

      В Виннице прекратил работу водопровод после ударов ВС России

      Гособвинение запросило срок для бывшего посла Украины в Казахстане

      В зоне СВО апробировали российскую «Чистюлю»

      Эвакуация туриста из трещины ледника на высоте 2,5 тысячи метров попала на видео

      Многослойная майка Balenicaga за 106 тысяч рублей разгневала 30-летних

      В Британии заявили об инциденте с БПЛА у берегов Йемена

      Россиян предупредили о новом виде мошенничества в чатах в WhatsApp

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше