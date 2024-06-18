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13:30, 18 июня 2024Ценности

Популярная российская певица похвасталась новой машиной за миллионы рублей

Популярная певица Mia Boyka похвасталась новой машиной Exeed за миллионы рублей

Фото: @miaboyka

Российская певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, похвасталась новым автомобилем за миллионы рублей. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя исполнительница опубликовала серию снимков, на которых она позирует рядом с машиной китайской марки Exeed, выполненной в голубом цвете. «Это мой новенький красивый друг! С такой красотой неважен фон. Ищите меня на дорогах Москвы», — подписала публикацию популярный инфлюэнсер.

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Известно, что стоимость упомянутого авто варьируется от 1,9 до 6,7 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Точную цену машины Бойко не уточнила.

В мае британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли похвасталась новой машиной за 45 миллионов рублей. Она разместила снимок автомобиля Porsche 911 GT3 RS черно-оранжевого цвета.

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      Майя Пономаренко
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