Популярная российская певица похвасталась новой машиной за миллионы рублей

Популярная певица Mia Boyka похвасталась новой машиной Exeed за миллионы рублей

Российская певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, похвасталась новым автомобилем за миллионы рублей. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя исполнительница опубликовала серию снимков, на которых она позирует рядом с машиной китайской марки Exeed, выполненной в голубом цвете. «Это мой новенький красивый друг! С такой красотой неважен фон. Ищите меня на дорогах Москвы», — подписала публикацию популярный инфлюэнсер.

Известно, что стоимость упомянутого авто варьируется от 1,9 до 6,7 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Точную цену машины Бойко не уточнила.

В мае британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли похвасталась новой машиной за 45 миллионов рублей. Она разместила снимок автомобиля Porsche 911 GT3 RS черно-оранжевого цвета.