Возлюбленная Джейсона Стэйтема похвасталась новой машиной за 45 миллионов рублей

Возлюбленная Джейсона Стэйтема похвасталась новым Porsche за 45 миллионов рублей

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли похвасталась новым роскошным автомобилем. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема разместила снимок Porsche 911 GT3 RS черно-оранжевого цвета. «Новый малыш», — подписала манекенщица пост. Известно, что стоимость данной машины 2024 года выпуска составляет 500 тысяч долларов (45 миллионов рублей).

В апреле Роузи Хантингтон-Уайтли прогулялась по саду без бюстгальтера во время поездки в Токио и вызвала споры в сети. Тогда модель опубликовала серию снимков, на которых предстала в темно-сером костюме и белой майке.