Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:44, 7 мая 2024Ценности

Возлюбленная Джейсона Стэйтема похвасталась новой машиной за 45 миллионов рублей

Возлюбленная Джейсона Стэйтема похвасталась новым Porsche за 45 миллионов рублей
Рози Хантингтон-Уайтли, Джейсон Стейтем

Рози Хантингтон-Уайтли, Джейсон Стейтем. IMAGO / David Jones / Globallookpress.com

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли похвасталась новым роскошным автомобилем. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Материалы по теме:
Весь год в интернете обсуждали Оксану Самойлову. Откуда она появилась, как стала известной и заработала миллиард?
Весь год в интернете обсуждали Оксану Самойлову.Откуда она появилась, как стала известной и заработала миллиард?
12 января 2023
Золотой Rolls-Royce и туфли из бриллиантов. Как 17-летняя дочь медсестры роскошно выходила замуж за султана Брунея
Золотой Rolls-Royce и туфли из бриллиантов.Как 17-летняя дочь медсестры роскошно выходила замуж за султана Брунея
1 января 2023

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема разместила снимок Porsche 911 GT3 RS черно-оранжевого цвета. «Новый малыш», — подписала манекенщица пост. Известно, что стоимость данной машины 2024 года выпуска составляет 500 тысяч долларов (45 миллионов рублей).

В апреле Роузи Хантингтон-Уайтли прогулялась по саду без бюстгальтера во время поездки в Токио и вызвала споры в сети. Тогда модель опубликовала серию снимков, на которых предстала в темно-сером костюме и белой майке.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине задержали двух полковников. СБУ заявила, что они хотели взять в заложники и убить Зеленского

      В Финляндии заподозрили контрразведку в разглашении гостайны

      Лукашенко высказался о проверке применения ядерного оружия

      На Украине начали продавать маски девушек для защиты от вручения повесток

      НАСА назвало сроки следующей попытки запуска Starliner с экипажем

      Цыгане ради денег прикинулись украинцами

      Онколог объяснил опасность татуировок

      В сети высмеяли образ тучной рэперши Lizzo со словами «как коричневый пакет»

      Американскую правозащитную организацию Freedom House признали нежелательной

      Женщина бросила ребенка на съедение крокодилам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше