Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:44, 19 апреля 2024Ценности

Возлюбленная Джейсона Стэйтема прогулялась по саду в майке без бюстгальтера

Фото: @rosiehw

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли прогулялась по саду без бюстгальтера и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя возлюбленная популярного актера Джейсона Стэйтема поделилась серией снимков из поездки в Токио. На размещенных кадрах знаменитость предстала в костюме темно-серого цвета, состоящем из широких брюк и рубашки. Также она надела под верх наряда белую майку, сквозь ткань которой просвечивается обнаженная грудь.

Многие поклонники разошлись во мнениях по поводу внешнего вида манекенщицы. «Почему ты не носишь бюстгальтер? Тебе неудобно?», «Мне нравится твой стиль, но, пожалуйста, следите за культурой в некоторых местах», «Природа действительно возбуждает», «Великолепная», «Красотка», «Шикарные плечи», — писали они.

Ранее Роузи Хантингтон-Уайтли пришла на вечеринку, посвященную 40-летию бренда Dolce & Gabbana в Милане, в откровенном наряде. Тогда модель появилось на публике в черном прозрачном платье расклешенного кроя с глубоким декольте.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Российский военный самолет упал на Ставрополье, один член экипажа пропал. Что стало причиной крушения?

      Россияне стали реже материться в соцсетях

      Глава Ставрополья привел новые подробности об экипаже рухнувшего Ту-22М3

      Трамп потребовал от Европы больше денег для Украины

      Бывший вице-президент США предупредил об угрозе НАТО со стороны России

      Работник подмосковных домов престарелых надругался над 71-летней пенсионеркой

      Ани Лорак призвали выдать российский паспорт

      Россияне устроили митинг с криками «Домой!» в аэропорту Дубая

      В Москве подешевел один тип жилья

      Стала известна судьба четвертого члена экипажа упавшего на Ставрополье Ту-22М3

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше