Возлюбленная Джейсона Стэйтема прогулялась по саду в майке без бюстгальтера

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли прогулялась по саду без бюстгальтера и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя возлюбленная популярного актера Джейсона Стэйтема поделилась серией снимков из поездки в Токио. На размещенных кадрах знаменитость предстала в костюме темно-серого цвета, состоящем из широких брюк и рубашки. Также она надела под верх наряда белую майку, сквозь ткань которой просвечивается обнаженная грудь.

Многие поклонники разошлись во мнениях по поводу внешнего вида манекенщицы. «Почему ты не носишь бюстгальтер? Тебе неудобно?», «Мне нравится твой стиль, но, пожалуйста, следите за культурой в некоторых местах», «Природа действительно возбуждает», «Великолепная», «Красотка», «Шикарные плечи», — писали они.

Ранее Роузи Хантингтон-Уайтли пришла на вечеринку, посвященную 40-летию бренда Dolce & Gabbana в Милане, в откровенном наряде. Тогда модель появилось на публике в черном прозрачном платье расклешенного кроя с глубоким декольте.