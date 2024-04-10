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09:36, 10 апреля 2024Ценности

Возлюбленная Джейсона Стэйтема вышла на публику в прозрачном платье

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли пришла на вечеринку в прозрачном платье

Фото: Alessandro Bremec / Globallookpress.com

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли пришла на вечеринку, посвященную 40-летию бренда Dolce & Gabbana в Милане, в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

36-летняя возлюбленная популярного актера Джейсона Стэйтема вышла на публику в черном прозрачном платье расклешенного кроя с глубоким декольте, сквозь которое было видно ее тело. Под наряд звезда надела комплект нижнего белья, состоящий из бюстгальтера с мягкой чашкой, трусов с высокой посадкой и чулок.

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Знаменитость распустила длинные светлые волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках. В качестве аксессуаров она выбрала маленькую сумку и браслет на запястье. Образ она дополнила босоножками на высоких каблуках.

В марте Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в бюстгальтере. Манекенщица предстала перед камерой, лежа в шелковой постели пыльно-розового цвета. В качестве украшений знаменитость выбрала тонкую цепочку с кулоном, украшенным камнями, и несколько колец.

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      Екатерина Ештокина
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