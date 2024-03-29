Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в бюстгальтере

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в кремовом бюстгальтере

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в откровенном виде в кровати на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 36-летняя возлюбленная популярного актера Джейсона Стэйтема предстала перед камерой, лежа в шелковой постели пыльно-розового цвета. Звезда надела кремовый бюстгальтер, декорированный многочисленными узлами на бретелях.

В качестве украшений знаменитость выбрала тонкую цепочку с кулоном, украшенным камнями, и несколько колец. При этом Хантингтон-Уайтли распустила длинные светлые волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

Ранее в марте возлюбленная Джейсона Стэйтема обнажила грудь на вечеринке. 36-летняя возлюбленная популярного актера Джейсона Стэйтема посетила мероприятие в честь десятилетия аромата Mojave Ghost упомянутой марки.