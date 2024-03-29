Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 29 марта 2024Ценности

Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в бюстгальтере

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в кремовом бюстгальтере

Фото: @rosiehw

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в откровенном виде в кровати на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 36-летняя возлюбленная популярного актера Джейсона Стэйтема предстала перед камерой, лежа в шелковой постели пыльно-розового цвета. Звезда надела кремовый бюстгальтер, декорированный многочисленными узлами на бретелях.

Материалы по теме:
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак. Почему его свадьба была тайной?
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак.Почему его свадьба была тайной?
15 октября 2022
«Мы переборщили с декольте» Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
«Мы переборщили с декольте»Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
3 мая 2022

В качестве украшений знаменитость выбрала тонкую цепочку с кулоном, украшенным камнями, и несколько колец. При этом Хантингтон-Уайтли распустила длинные светлые волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

Ранее в марте возлюбленная Джейсона Стэйтема обнажила грудь на вечеринке. 36-летняя возлюбленная популярного актера Джейсона Стэйтема посетила мероприятие в честь десятилетия аромата Mojave Ghost упомянутой марки.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров пофантазировал о последствиях урегулирования по формуле мира Зеленского

      Генштаб ВС России высказался об участии срочников в спецоперации

      В Киевской области раздались взрывы

      Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в бюстгальтере

      Граждан Казахстана призвали покинуть Одесскую и Харьковскую области Украины

      МИД объяснил прекращение заявлений Европы о непризнании победы Путина на выборах

      Зеленский пригрозил США и Европе российскими ракетами

      Лавров оценил сценарии Запада по изоляции России словами «мечтать не вредно»

      Песков ответил на вопрос о возможности визита Путина на саммит G20 в Бразилии

      Кулеба допустил возможность обсуждения «формулы мира» с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше