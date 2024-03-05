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20:41, 5 марта 2024Ценности

Возлюбленная Джейсона Стэйтема обнажила грудь на вечеринке

Фото: Delphine Achard / WWD via Getty Images

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли в откровенном наряде пришла на вечеринку шведского бренда парфюмерии и аксессуаров Byredo. Соответствующий материал приводит WWD.

36-летняя возлюбленная популярного актера Джейсона Стэйтема посетила мероприятие в честь десятилетия аромата Mojave Ghost упомянутой марки. Так, она появилась на ужине в отеле Hotel de Crillon в Париже в облегающем синем макси-платье с прозрачным верхом. При этом манекенщица отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань просвечивала ее обнаженная грудь.

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Кроме того, знаменитость надела босоножки на каблуках, уложила волосы в гладкий пучок и выбрала в качестве украшений массивные золотистые браслеты и цепочку.

В феврале основательница концептуального мультибрендового магазина «КМ20» Ольга Карпуть пришла в прозрачном платье на показ итальянской марки Diesel в Милане.

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      Карина Черных
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