Возлюбленная Джейсона Стэйтема обнажила грудь на вечеринке

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли в откровенном наряде пришла на вечеринку шведского бренда парфюмерии и аксессуаров Byredo. Соответствующий материал приводит WWD.

36-летняя возлюбленная популярного актера Джейсона Стэйтема посетила мероприятие в честь десятилетия аромата Mojave Ghost упомянутой марки. Так, она появилась на ужине в отеле Hotel de Crillon в Париже в облегающем синем макси-платье с прозрачным верхом. При этом манекенщица отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань просвечивала ее обнаженная грудь.

Кроме того, знаменитость надела босоножки на каблуках, уложила волосы в гладкий пучок и выбрала в качестве украшений массивные золотистые браслеты и цепочку.

В феврале основательница концептуального мультибрендового магазина «КМ20» Ольга Карпуть пришла в прозрачном платье на показ итальянской марки Diesel в Милане.