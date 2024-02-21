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20:45, 21 февраля 2024Ценности

Российская бизнесвумен в прозрачном платье пришла на иностранный показ

Кадр: Telegram-канал "okarput"

Основательница концептуального мультибрендового магазина «КМ20» Ольга Карпуть в откровенном наряде пришла на показ итальянской марки Diesel в Милане. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Российская бизнесвумен посетила иностранное мероприятие в облегающем прозрачном платье упомянутого бренда на тонких бретелях. Предмет гардероба был украшен ярко-розовым принтом в виде бюстгальтера и стрингов. Кроме того, она взяла с собой объемную джинсовую сумку голубого цвета и надела остроносые туфли в тон.

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При этом предпринимательница показала фигуру с разных сторон. В том числе она продемонстрировала на камеру обнаженные ягодицы.

В мае 2023 года известная российская модель Дарья Коновалова пришла на 76-й Каннский кинофестиваль в откровенном наряде. Манекенщица посетила премьеру сериала The Idol («Кумир»), надев на мероприятие черное прозрачное платье.

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      Карина Черных
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