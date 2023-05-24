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18:05, 24 мая 2023Ценности

Известная российская модель пришла на Каннский фестиваль в прозрачном платье

Российская модель Дарья Коновалова пришла на Каннский кинофестиваль в прозрачном платье

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis via Getty Images

Известная российская модель Дарья Коновалова пришла на 76-й Каннский кинофестиваль в откровенном наряде. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

35-летняя манекенщица посетила премьеру сериала The Idol («Кумир»), надев на мероприятие черное прозрачное платье длины макси с растительным орнаментом и короткими рукавами отечественного бренда Yanina Couture. Образ Коновалова дополнила босоножками на высоких каблуках и украшениями марки HRH. Также она нанесла на губы ярко-красную помаду и подчеркнула глаза черными стрелками.

Поклонники оценили образ модели в комментариях. «Лучше многих звезд мирового уровня», «Самая красивая! Разнесла просто эту [красную] дорожку!», «Королева», — восхитились пользователи сети.

Ранее сообщалось, что российская супермодель Ирина Шейк также посетила Каннский кинофестиваль в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. 37-летнюю знаменитость запечатлели на выходе из отеля Hotel Martinez в прозрачном платье черного цвета, надетом поверх кружевного нижнего белья люксового бренда Gucci с монограммой модного дома.

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Карина Черных
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