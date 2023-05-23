Модель Ирина Шейк посетила Каннский кинофестиваль в прозрачном платье и белье Gucci

Российская супермодель Ирина Шейк посетила Каннский кинофестиваль в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Page Six.

37-летнюю знаменитость запечатлели на выходе из отеля Hotel Martinez в прозрачном платье черного цвета, надетом поверх кружевного нижнего белья люксового бренда Gucci с монограммой модного дома. Образ манекенщицы дополнили длинные перчатки из той же ткани, а также солнцезащитные очки, чулки и босоножки на высоком каблуке.

На размещенных кадрах видно, что волосы Шейк распустили, а на губы нанесли ярко-красную помаду. Что касается украшений, инфлюэнсер предпочла массивное колье с бриллиантами весом 33 карата и серьги с крупным кольцом из того же комплекта ювелирных изделий.

Ранее модель Ирина Шейк также пришла на Каннский кинофестиваль в другом откровенном наряде. Знаменитость выбрала для мероприятия оголяющие тело облегающую юбку длины макси с молнией на низкой посадке и топ, бретели которого были оформлены крест-накрест.