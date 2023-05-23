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10:54, 23 мая 2023Ценности

Ирина Шейк посетила Каннский кинофестиваль в прозрачном платье

Модель Ирина Шейк посетила Каннский кинофестиваль в прозрачном платье и белье Gucci

Фото: Arnold Jerocki / GC Images

Российская супермодель Ирина Шейк посетила Каннский кинофестиваль в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Page Six.

37-летнюю знаменитость запечатлели на выходе из отеля Hotel Martinez в прозрачном платье черного цвета, надетом поверх кружевного нижнего белья люксового бренда Gucci с монограммой модного дома. Образ манекенщицы дополнили длинные перчатки из той же ткани, а также солнцезащитные очки, чулки и босоножки на высоком каблуке.

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На размещенных кадрах видно, что волосы Шейк распустили, а на губы нанесли ярко-красную помаду. Что касается украшений, инфлюэнсер предпочла массивное колье с бриллиантами весом 33 карата и серьги с крупным кольцом из того же комплекта ювелирных изделий.

Ранее модель Ирина Шейк также пришла на Каннский кинофестиваль в другом откровенном наряде. Знаменитость выбрала для мероприятия оголяющие тело облегающую юбку длины макси с молнией на низкой посадке и топ, бретели которого были оформлены крест-накрест.

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Майя Пономаренко
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