Модель Ирина Шейк появилась на Каннском кинофестивале в оголяющем тело наряде из кожи

Российская супермодель Ирина Шейк появилась на Каннском кинофестивале в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

37-летняя знаменитость выбрала для мероприятия оголяющий тело наряд. Изделие состояло из облегающей юбки длины макси с молнией на низкой посадке и топа, бретели которого оформлены крест-накрест. На размещенных снимках видно, что наряд выполнен из кожи. Манекенщица дополнила свой образ серебряным ожерельем в форме птицы с сияющем камнем посередине.

Что касается макияжа, то визажисты решили сделать акцент на естественность и нанесли на лицо Шейк бледно-розовые румяна. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и уложили их назад.

Ранее Ирина Шейк снялась в рекламе купальников турецкого модного бренда Zeki и порадовала фанатов. На размещенных кадрах манекенщица позировала в бикини черного цвета. Ее бюстгальтер был оформлен двумя вырезами, а плавки — завязками. Кроме того, знаменитость примерила фиолетовый раздельный купальник, сделанный из велюровой ткани, и белый монокини с глубоким декольте.