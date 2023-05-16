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04:00, 16 мая 2023Ценности

Ирина Шейк снялась в рекламе купальников и восхитила фанатов

Российская модель Ирина Шейк снялась в рекламе купальников турецкого бренда Zeki

Фото: Zeki

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в рекламе купальников турецкого модного бренда Zeki и порадовала фанатов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

На размещенных кадрах 37-летняя манекенщица позирует в бикини черного цвета. При этом видно, что ее бюстгальтер оформлен двумя вырезами, а плавки — завязками. Кроме того, знаменитость примерила фиолетовый раздельный купальник, сделанный из велюровой ткани, и белый монокини с глубоким декольте.

Поклонники восхитились внешним видом звезды и принялись писать комплименты под материалом. «Какое невероятное тело», «Великолепная женщина. Она не нуждается в фотошопе», «Самая красивая из моделей на этом свете», «Как она потрясающе выглядит», «На нее хочется смотреть бесконечно», — высказывались они.

Ранее Ирина Шейк поделилась серией снимков, на которых продемонстрировала образ для вечеринки, организованной после благотворительного бала Met Gala. Манекенщица появилась на публике в серых штанах в спортивном стиле и полупрозрачной майке-алкоголичке. При этом на размещенных кадрах было видно, что на звезде отсутствовал бюстгальтер.

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Мария Винар
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