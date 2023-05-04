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11:41, 4 мая 2023Ценности

Ирина Шейк вышла в свет в полупрозрачной майке без бюстгальтера

Российская модель Ирина Шейк появилась на вечеринке Met Gala в майке без бюстгальтера

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк вышла в свет в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России).

37-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых продемонстрировала образ для вечеринки, организованной после благотворительного бала Met Gala. Так, манекенщица появилась на публике в серых штанах в спортивном стиле и полупрозрачной майке-алкоголичке. При этом на размещенных кадрах видно, что на звезде отсутствует бюстгальтер.

Кроме того, она дополнила свой образ массивным колье из серебра, украшенным сверкающими камнями, и круглыми серьгами. «Собираюсь нарушать все правила», — подписала модель пост, который набрал более 282 тысяч лайков.

В апреле Шейк снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. Манекенщица разместила серию фото в нарядах люксового бренда Mugler, которые подчеркнули ее подтянутое тело. На кадрах знаменитость запечатлена в полупрозрачном комбинезоне телесного цвета. Видно, что сквозь ткань изделия просвечивает нижнее белье.

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Карина Черных
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