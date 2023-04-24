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09:43, 24 апреля 2023Ценности

Ирина Шейк показала тело в полупрозрачном комбинезоне

Российская модель Ирина Шейк снялась в полупрозрачном комбинезоне люксового бренда Mugler

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. Соотвествующая публикация и комментарии к ней появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России).

37-летняя манекенщица разместила серию фото в нарядах люксового бренда Mugler, на которых она показала свое подтянутое тело. На кадрах знаменитость запечатлена в полупрозрачном комбинезоне телесного цвета. Видно, что через ткань изделия просвечивает нижнее белье. При этом Шейк дополнила свой образ черным кожаным тренчем длины маски и туфлями на завязках. Кроме того, звезда примерила джинсы с черными вставками, сетчатый корсет и перчатки выше локтя.

Поклонники восхитились внешним видом модели, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 166 тысяч лайков. «Абсолютная красота», «Самая красивая девушка на свете», «Потрясающая Ирина», «Ты прекрасно выглядишь», «Королева», — высказывались они.

Ранее супермодель Ирина Шейк приняла участие в откровенной съемке для журнала Harper’s Bazaar. Знаменитость позировала перед фотографом в черной короткой юбке и нижнем белье люксового бренда Dolce & Gabbana в сочетании с ботфортами на каблуках с анималистичным принтом той же марки. Помимо этого, она снялась в белом боди Michael Kors и блестящем мини-платье из ассортимента модного дома Stella McCartney.

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Мария Винар
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