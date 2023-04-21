Ирина Шейк снялась в белье для журнала Harper’s Bazaar

Модель Ирина Шейк снялась в белье и мини-платье для модного журнала Harper’s Bazaar

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Harper’s Bazaar. Соответствующие кадры опубликованы на сайте издания.

Знаменитость позировала перед фотографом в черной короткой юбке и нижнем белье люксового бренда Dolce & Gabbana в сочетании с ботфортами на каблуках с анималистичным принтом той же марки. Помимо этого, манекенщица снялась в белом боди Michael Kors, а также блестящем мини-платье из ассортимента модного дома Stella McCartney.

Известно, что автором съемки выступил фотограф Брайн Листон, а визажистом — Марсело Гутьеррес. Среди прочего Шейк дала интервью журналистке Harper’s Bazaar, в котором поднималась тема принятия недостатков свой внешности.

Ранее в апреле Ирину Шейк заподозрили в романе с актером Леонардо Ди Каприо. Папарацци сняли манекенщицу в компании телезвезды на фестивале Coachella.