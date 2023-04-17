Ирину Шейк заподозрили в романе с Леонардо Ди Каприо

Модель Ирину Шейк заподозрили в романе с актером Леонардо Ди Каприо из-за совместных фото

Российскую модель Ирину Шейк заподозрили в романе с голливудским актером Леонардо Ди Каприо из-за новых совместных фото. Соответствующие изображения публикует TMZ.

Папарацци сняли манекенщицу в компании телезвезды на музыкальном фестивале Coachella. На размещенных кадрах видно, что Ди Каприо разговаривает с Шейк и Стеллой Максвелл, которая посетила концерты вместе с подругой. Кроме того, на некоторых снимках Леонардо гладит Ирину по плечу.

Знаменитости не комментировали слухи о своих романтических отношениях.

В ноябре 2022 года Леонардо Ди Каприо также заподозрили в романе с манекенщицей Джиджи Хадид из-за совместного выхода в свет. Пару заметили вместе на вечеринке Circoloco, состоявшейся в Нью-Йорке в честь Хеллоуина, который ежегодно отмечается 31 октября.