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10:18, 17 апреля 2023Ценности

Ирину Шейк заподозрили в романе с Леонардо Ди Каприо

Модель Ирину Шейк заподозрили в романе с актером Леонардо Ди Каприо из-за совместных фото

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российскую модель Ирину Шейк заподозрили в романе с голливудским актером Леонардо Ди Каприо из-за новых совместных фото. Соответствующие изображения публикует TMZ.

Папарацци сняли манекенщицу в компании телезвезды на музыкальном фестивале Coachella. На размещенных кадрах видно, что Ди Каприо разговаривает с Шейк и Стеллой Максвелл, которая посетила концерты вместе с подругой. Кроме того, на некоторых снимках Леонардо гладит Ирину по плечу.

Знаменитости не комментировали слухи о своих романтических отношениях.

В ноябре 2022 года Леонардо Ди Каприо также заподозрили в романе с манекенщицей Джиджи Хадид из-за совместного выхода в свет. Пару заметили вместе на вечеринке Circoloco, состоявшейся в Нью-Йорке в честь Хеллоуина, который ежегодно отмечается 31 октября.

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Майя Пономаренко
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