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16:06, 1 ноября 2022Ценности

Хадид и Ди Каприо вновь заподозрили в романе из-за совместного выхода в свет

Журналисты Page Six заподозрили актера Леонардо Ди Каприо в романе с моделью Джиджи Хадид
Джиджи Хадид

Джиджи Хадид. Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Журналисты Page Six вновь заподозрили американского актера Леонардо Ди Каприо в романе с новой девушкой — моделью Джиджи Хадид. Материал опубликован на сайте издания.

Известно, что пару заметили вместе на вечеринке Circoloco, состоявшейся в Нью-Йорке в честь Хеллоуина, который ежегодно отмечается 31 октября. Знаменитости прибыли на мероприятие на автобусе вместе с другими гостями, среди которых сестра Джиджи Белла Хадид, манекенщица Ирина Шейк и известный коллекционер Хелли Нахмад.

«Ди Каприо постоянно был в маске зомби, которую он снимал только тогда, когда пил алкогольные напитки», — рассказал очевидец событий, пожелавший остаться анонимным. При этом Хадид и Ди Каприо еще никак не комментировали новости о своем романе, которые появились из-за их совместного выхода в свет.

Предположения, что актер начал встречаться с моделью Джиджи Хадид, впервые появились 14 сентября. В тот день в распоряжение Daily Mail попали снимки папарацци, на которых видно, как Ди Каприо и Хадид общаются друг с другом на вечеринке, прошедшей в рамках Недели моды в Нью-Йорке после очередного показа.

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Майя Пономаренко
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