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Леонардо Ди Каприо заподозрили в романе с новой девушкой

Журналисты Page Six заподозрили актера Леонардо Ди Каприо в романе с моделью Джиджи Хадид
Джиджи Хадид

Джиджи Хадид. Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Журналисты Page Six заподозрили американского актера Леонардо Ди Каприо в романе с новой девушкой — моделью Джиджи Хадид. Материал на эту тему появился на сайте портала.

По информации издания, пара провела время вместе на вечеринке, прошедшей в рамках Недели моды в Нью-Йорке после очередного показа. Анонимный источник сообщил редакторам, что 47-летняя знаменитость посетил мероприятие вместе с приятелями, в то время как 27-летняя инфлюэнсер также проводила время в компании своих подруг-манекенщиц.

Позже в распоряжение Daily Mail попали фотографии папарацци с того вечера, на которых видно, как Ди Каприо и Хадид общаются друг с другом, сидя за столом. Подробности разговора звезд при этом не раскрываются. Знаменитости еще никак не комментировали новости о своем романе.

В августе Леонардо Ди Каприо расстался со своей возлюбленной, моделью Камиллой Морроне после четырех лет отношений. Фанаты Ди Каприо часто шутят о том, что актер встречается исключительно с женщинами моложе 25 лет. В июне они предположили, что он расстанется с Морроне после ее дня рождения. В свое время ему приписывали романы с Блейк Лайвли, Кейт Мосс, Ниной Агдал, Бар Рафаэли и Жизель Бюндхен — им всем было не больше 25 лет во время отношений с артистом.

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Майя Пономаренко
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