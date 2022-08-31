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Леонардо ДиКаприо расстался с Камиллой Морроне

Леонардо ДиКаприо расстался с Камиллой Морроне после четырех лет отношений

Фото: AMPAS / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американский актер Леонардо ДиКаприо расстался со своей возлюбленной, моделью Камиллой Морроне после четырех лет отношений. Об этом сообщает издание People со ссылкой на источники.

О романе 47-летнего актера и 25-летний модели стало известно в январе 2018 года, когда они были замечены вместе на вечеринке друга и коллеги ДиКаприо Тоби Магуайра в Аспене, штат Колорадо. Пара официально вышла в свет в 2020 году на церемонии вручения премии «Оскар».

Фанаты ДиКаприо часто шутят о том, что актер встречается исключительно с женщинами моложе 25 лет. В июне они предположили, что Лео расстанется с Морроне после ее дня рождения. В свое время ДиКаприо приписывали романы с Блейк Лайвли, Кейт Мосс, Ниной Агдал, Бар Рафаэли и Жизель Бюндхен — им всем было не больше 25 лет во время отношений с артистом.

Представители кинозвезды отказались от комментариев.

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Дениза Мацаева
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