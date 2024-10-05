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14:28, 5 октября 2024Экономика

В Госдуме призвали не мешать квадроберам побыть детьми

Депутат Останина: не стоит спешить с запретом квадробинга

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России уже ввели столько запретов, что любая запретная инициатива вызывает отторжение в обществе. Об этом заявила глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Ее цитирует «Газета.Ru».

Она напомнила, что в ее детстве тоже наряжались в сказочных героев, а родители одевали своих детей в костюмчики. Что касается квадробинга, то она подчеркнула, что ей неизвестно, кто стал жертвой этого увлечения.

«Мне кажется, что мы слишком много уделяем внимания этому явлению. Появилась такая субкультура внимания — стать великим, то есть каким-то образом обратить на себя внимание», — уверена парламентарий.

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Поэтому, как полагает законодатель, с запретами не стоит торопиться, тем более что увлечение детей подражанием животным для многих будет временным.

«Ну хорошо, ну пусть поподражают, и это пройдет. Когда-то носили серьги, когда-то прокалывали носы, были у нас всякого рода субкультуры. Маленьким подражателям давайте дадим возможность в детстве побыть», — сказала Останина.

Как известно, против запрета квадроберов в России выступил и зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он считает, что такие меры только подогреют интерес к этому движению и помогут ему заполучить новых сторонников.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян также призвала снизить градус дискуссий вокруг квадробинга, так как «есть дела поважнее».

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