«Не пора ли снизить градус дискуссий?» Симоньян высказалась об ажиотаже вокруг квадроберов

Симоньян призвала снизить градус дискуссий о квадроберах

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась об ажиотаже вокруг субкультуры квадроберов и призвала сконцентрироваться на более значимых вещах.

Журналист упомянула скандал вокруг популярной певицы Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко), которую обвиняли в оскорблении девочки-квадробера на ее концерте. Мать девочки тогда заявила на звезду в полицию, посчитав, что знаменитость нанесла ребенку психологическую травму и дала повод для травли в школе. Поведение певицы сочли оскорбительным и звезды шоу-бизнеса. Также Симоньян в своем посте обратила внимание на предложение депутата Госдумы ввести ответственность для родителей, чьи дети увлеклись квадробикой.

Сначала одни мурыжат какую-то певицу за то, что она оскорбила ребенка-квадробера, которого она не оскорбляла. Потом другие требуют наказывать родителей детей-квадроберов за то, что их дети дурью маются, что вообще свойственно любым детям Маргарита Симоньян главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT

Главред RT задалась вопросом, не пора ли снизить градус общественных дискуссий «по маловажным поводам». «У нас есть дела поважнее», — резюмировала она.

В Госдуме считают, что преждевременно наказывать родителей квадроберов

С инициативой наказывать родителей детей и подростков выступил депутат Сергей Колунов. Он направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка. В качестве мер ответственности Колунов допустил возможное лишение родительских прав и привлечение к административной либо уголовной ответственности. По словам парламентария, существование квадробинга не соотносится с семейными и традиционными ценностями России.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На это отреагировала председатель Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, нужно изучить вопрос и предупредить родителей, какими последствиями чревато увлечение этой субкультурой, и только потом наказывать.

В соответствии с традициями нашего детства сказочные звери всегда были героями: ни один детский праздник не обходился без того, чтобы детей не наряжали лисами, зайцами и так далее Нина Останина председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Против запрета квадроберов в России выступил и зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он отметил, что не готов искусственно подогревать интерес «к этому странноватому движению».

Mia Boyka заявила, что квадробинг чужд российскому обществу

По словам артистки, она осознает, что на ее песнях «растет целое поколение», и она несет ответственность за посыл, который транслирует зрителям. «Квадроберы, как и другие абсолютно чуждые нашему обществу веяния, пришли к нам с Запада, где нарушение общепринятых норм давно стало трендом», — заявила певица. Она отметила, что лишь хотела обратить внимание на эту проблему.

Во время выступления Mia Boyka на Дне города Надыма в конце августа организаторы вывели на сцену потерявшуюся девочку в кошачьей маске. Певица пошутила над ее маской. «Можешь сразу, пожалуйста, ответить на вопрос, интересующий меня уж так точно: ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог?» — поинтересовалась она.