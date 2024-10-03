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15:45, 3 октября 2024Интернет и СМИ

«Не пора ли снизить градус дискуссий?» Симоньян высказалась об ажиотаже вокруг квадроберов

Симоньян призвала снизить градус дискуссий о квадроберах

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась об ажиотаже вокруг субкультуры квадроберов и призвала сконцентрироваться на более значимых вещах.

Журналист упомянула скандал вокруг популярной певицы Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко), которую обвиняли в оскорблении девочки-квадробера на ее концерте. Мать девочки тогда заявила на звезду в полицию, посчитав, что знаменитость нанесла ребенку психологическую травму и дала повод для травли в школе. Поведение певицы сочли оскорбительным и звезды шоу-бизнеса. Также Симоньян в своем посте обратила внимание на предложение депутата Госдумы ввести ответственность для родителей, чьи дети увлеклись квадробикой.

Сначала одни мурыжат какую-то певицу за то, что она оскорбила ребенка-квадробера, которого она не оскорбляла. Потом другие требуют наказывать родителей детей-квадроберов за то, что их дети дурью маются, что вообще свойственно любым детям

Маргарита Симоньян главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT

Главред RT задалась вопросом, не пора ли снизить градус общественных дискуссий «по маловажным поводам». «У нас есть дела поважнее», — резюмировала она.

В Госдуме считают, что преждевременно наказывать родителей квадроберов

С инициативой наказывать родителей детей и подростков выступил депутат Сергей Колунов. Он направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка. В качестве мер ответственности Колунов допустил возможное лишение родительских прав и привлечение к административной либо уголовной ответственности. По словам парламентария, существование квадробинга не соотносится с семейными и традиционными ценностями России.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На это отреагировала председатель Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, нужно изучить вопрос и предупредить родителей, какими последствиями чревато увлечение этой субкультурой, и только потом наказывать.

В соответствии с традициями нашего детства сказочные звери всегда были героями: ни один детский праздник не обходился без того, чтобы детей не наряжали лисами, зайцами и так далее

Нина Останинапредседатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Против запрета квадроберов в России выступил и зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он отметил, что не готов искусственно подогревать интерес «к этому странноватому движению».

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Mia Boyka заявила, что квадробинг чужд российскому обществу

По словам артистки, она осознает, что на ее песнях «растет целое поколение», и она несет ответственность за посыл, который транслирует зрителям. «Квадроберы, как и другие абсолютно чуждые нашему обществу веяния, пришли к нам с Запада, где нарушение общепринятых норм давно стало трендом», — заявила певица. Она отметила, что лишь хотела обратить внимание на эту проблему.

Во время выступления Mia Boyka на Дне города Надыма в конце августа организаторы вывели на сцену потерявшуюся девочку в кошачьей маске. Певица пошутила над ее маской. «Можешь сразу, пожалуйста, ответить на вопрос, интересующий меня уж так точно: ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог?» — поинтересовалась она.

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      Алина Гончарова
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