Долина раскритиковала Mia Boyka за издевательство над маленькой девочкой

Лариса Долина высказалась в защиту девочки, над которой поиздевалась Mia Boyka

Лариса Долина прокомментировала скандал с исполнительницей Mia Boyka, высмеявшей маленькую девочку во время концерта. Слова артистки передает издание VOICE.

Долина встала на защиту восьмилетней Марьяны, которую Бойко (настоящая фамилия Mia Boyka) высмеяла прямо на сцене за увлечение квадробингом.

«А что тут такого? Господи, они же дети, имеют право. Им интереснее придумывать что-то свое, чем сидеть в интернете. Дети любят животных. Я помню себя в детском саду: играла и котов, и собак, и лисиц», — сообщила народная артистка России.

Ранее стало известно, что мать девочки подала заявление в полицию на 27-летнюю певицу, которая, по мнению родителей, нанесла их ребенку психологическую травму и дала повод для травли девочки в школе.