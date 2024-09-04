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09:58, 4 сентября 2024Культура

На высмеявшую девочку-квадробера российскую певицу заявили в полицию

Мать девочки-квадробера заявила в полицию на Mia Boyka после шутки артистки

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Мать девочки-квадробера (квадробика — спортивное увлечение, в котором человек передвигается на четырех конечностях, имитируя движения животных — прим. «Ленты.ру») подала заявление в полицию на певицу Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) после того, как артистка высмеяла ребенка во время своего выступления. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Женщина обвинила исполнительницу в публичном оскорблении ее дочери и отметила, что после случившегося девочке необходима помощь психолога. По словам матери ребенка, дочь перестала гулять, проводит все время дома и боится выходить на улицу.

Ранее сообщалось, что девочке-квадроберу с концерта Mia Boyka наймут психолога.

Инцидент произошел во время празднования Дня города Надыма. Организаторы вывели на сцену потерявшуюся девочку в кошачьей маске. Пока разыскивали родителей ребенка, певица пошутила над ее маской. «Можешь сразу, пожалуйста, ответить на вопрос, интересующий меня уж так точно: ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог?» — спросила в микрофон певица.

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      Варвара Кошечкина
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