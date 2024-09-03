Девочке-квадроберу наймут психолога после шутки популярной российской певицы

Shot: ребенку с концерта Mia Boyka наймут психолога после шутки артистки

Девочке-квадроберу (квадробика — спортивное увлечение, в котором человек передвигается на четырех конечностях, имитируя движения животных — прим. «Ленты.ру») наймут психолога после того, как певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) посмеялась над ней во время своего выступления. Об этом Telegram-каналу Shot рассказал уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын.

По его словам, из-за ситуации на концерте ребенок может столкнуться с серьезной травмой психики, поэтому в ближайшее время с девочкой начнет работать психолог. «Это будет не школьный специалист. Такой шаг поможет исключить буллинг девочки со стороны одноклассников и друзей», — говорится в источнике.

Инцидент произошел во время празднования Дня города Надыма. Организаторы вывели на сцену потерявшуюся девочку в кошачьей маске. Пока разыскивали родителей ребенка, певица пошутила над ее маской. «Можешь сразу, пожалуйста, ответить на вопрос, интересующий меня уж так точно: ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог?» — спросила в микрофон певица.