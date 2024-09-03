Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:58, 3 сентября 2024Культура

Девочке-квадроберу наймут психолога после шутки популярной российской певицы

Shot: ребенку с концерта Mia Boyka наймут психолога после шутки артистки

Кадр: Telegram-канал SHOT

Девочке-квадроберу (квадробика — спортивное увлечение, в котором человек передвигается на четырех конечностях, имитируя движения животных — прим. «Ленты.ру») наймут психолога после того, как певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) посмеялась над ней во время своего выступления. Об этом Telegram-каналу Shot рассказал уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын.

По его словам, из-за ситуации на концерте ребенок может столкнуться с серьезной травмой психики, поэтому в ближайшее время с девочкой начнет работать психолог. «Это будет не школьный специалист. Такой шаг поможет исключить буллинг девочки со стороны одноклассников и друзей», — говорится в источнике.

Инцидент произошел во время празднования Дня города Надыма. Организаторы вывели на сцену потерявшуюся девочку в кошачьей маске. Пока разыскивали родителей ребенка, певица пошутила над ее маской. «Можешь сразу, пожалуйста, ответить на вопрос, интересующий меня уж так точно: ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог?» — спросила в микрофон певица.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о планах удерживать территории в Курской области

      Принцы Гарри и Уильям встретились впервые за год и не сказали друг другу ни слова

      Поставки итальянского вина в Россию резко упали

      Россиянам рассказали о коварстве некоторых венерических болезней

      Изнасиловавший в салоне автомобиля россиянку таксист-мигрант арестован

      Девочке-квадроберу наймут психолога после шутки популярной российской певицы

      Huawei представит складывающийся втрое смартфон

      Россия рекордно нарастила закупку турецкой рыбы

      Захарова заявила об угрозе столкновения ЕС с Россией

      Президент Венесуэлы перенес Рождество на 1 октября

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше