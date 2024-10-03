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15:01, 3 октября 2024Россия

В Госдуме отреагировали на предложение наказывать родителей детей-квадроберов

Депутат Останина: предложение наказывать родителей квадроберов преждевременно

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина отреагировала на предложение наказывать родителей детей-квадроберов. Об этом она рассказала «Ридусу».

«В нашей традиции, в нашем детстве сказочные звери всегда были нашими героями — ни один детский праздник не обходился без того, чтобы наших детей нарядить в лис, зайцев и так далее», — сказала она.

Сначала надо изучить движение и узнать, какие у него могут быть последствия, отметила Останина. По ее мнению, только после этого можно будет обсуждать наказание родителей.

Ранее депутат Государственной Думы (ГД) Сергей Колунов направил в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка предложение ввести ответственность для родителей квадроберов, в том числе уголовное и административное наказание. По его словам, квадробинг не соотносится с семейными и традиционными ценностями России.

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